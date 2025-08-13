Crónica 13-08-2025

Alcalde: “Concejo Municipal está de acuerdo en que la Perrera sea Municipal”

Ayer, el alcalde Mario Meza dio a conocer que el Concejo Municipal está de acuerdo por unanimidad en que la Perrera, que actualmente está a cargo de un privado “sea Municipal, pese a que la votación definitiva todavía no se realiza”.

La declaración la realizó al término de la sesión del Concejo Municipal, mientras en las afueras del municipio, organizaciones animalistas solicitaban precisamente un mejoramiento de la actual capacidad de los caniles.

“Vamos a licitar el arrendamiento de una dependencia para lograr este objetivo, y la Municipalidad, con profesionales, técnicos administrativos y auxiliares, se hará cargo de los más de 60 perros que actualmente están en la perrera que es privada”.

“Ello nos va a permitir llevar a cabo jornadas de adopción y obtener re cursos de parte del gobierno central para poder esterilizar, y también realizar fiscalizaciones por parte de los mismos concejales para velar por su adecuado funcionamiento, con una infraestructura acorde a las necesidades. Sin duda, es un avance de lo que existía anteriormente”, subrayó el jefe comunal.

