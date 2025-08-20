Social 20-08-2025

Alcalde confirma aprobación de arriendo para habilitar canil municipal

Ayer, el alcalde de Linares, Mario Meza, confirmó que la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal aprobaron el arriendo por 4 años de un inmueble para que albergue a un determinado número de canes y que será administrado directamente por el municipio.

“Este tema de la perrera que es sensible, permitirá habilitar el canil bajo la tuición municipal a partir del mes de septiembre”, indicó el alcalde de Linares, Mario Meza.

“Lo importante es que estamos avanzando en este tema, y por ello agradezco a los concejales que votaron favorablemente a esta iniciativa que favorecerá a una significativa cantidad de perros que estarán finalmente en el canil municipal”, aseveró el jefe comunal.

