Crónica 25-09-2025

Alcalde: “Constructora Malpo debe responder por mal estado de intersección de San José con camino a Panimávida”

El alcalde de Linares, Mario Meza, recogiendo la inquietud expresada por vecinos y automovilistas, dio un ultimátum a la constructora Malpo que mantiene en mal estado la intersección de San José con camino a Panimávida desde hace 3 semanas.

“Le dimos 48 horas para asumir su responsabilidad o no podrá seguir trabajando en Linares. Una cosa es potenciar la inversión privada, pero siempre que las cosas se hagan como corresponde, y en este caso se han producido ya varios inconvenientes en esta intersección”, manifestó la autoridad.

Mientras tanto, el municipio ya ejecuta reparaciones y la próxima semana instalará lomos de toro y pasos de cebra para proteger a vecinos y automovilistas.

