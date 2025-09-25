Hoy
jueves 25 de septiembre del 2025
Crónica 25-09-2025
Alcalde: “Constructora Malpo debe responder por mal estado de intersección de San José con camino a Panimávida”
El alcalde de Linares, Mario Meza, recogiendo la inquietud expresada por vecinos y automovilistas, dio un ultimátum a la constructora Malpo que mantiene en mal estado la intersección de San José con camino a Panimávida desde hace 3 semanas.
“Le dimos 48 horas para asumir su responsabilidad o no podrá seguir trabajando en Linares. Una cosa es potenciar la inversión privada, pero siempre que las cosas se hagan como corresponde, y en este caso se han producido ya varios inconvenientes en esta intersección”, manifestó la autoridad.
Mientras tanto, el municipio ya ejecuta reparaciones y la próxima semana instalará lomos de toro y pasos de cebra para proteger a vecinos y automovilistas.
Freddy Mora | Imprimir | 165
