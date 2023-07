Nacional 16-07-2023

Alcalde de Colchane acusó poca efectividad en medidas de control a migración ilegal

Alcalde de Colchane, Javier García, acusó este sábado que, pese al despliegue del Ejército en la zona de fronteriza de la Región de Tarapacá, el ingreso de migrantes no ha cesado y aseguró que el paso es de manera "más organizada".

"Lamentablemente, la situación sigue siendo crítica", dijo García en entrevista con el Diario de Cooperativa, en la que se refirió a las cifras entregadas por el Gobierno de que el ingreso irregular disminuyó un 56% en lo que va del 2023.

"Como sabemos, el Ejército está desplegado por toda la comuna, sin embargo, el control de este no ha sido suficiente como medida para regular el ingreso irregular", señaló y aseguró que se está realizando por zonas como el Salar de Coipasa o Pisiga, "que son de muy difícil acceso".

Bajo la misma línea, agregó que las Fuerzas Armadas están trabajando de forma autónoma y sin coordinación con el municipio. Además, precisó que "hay que considerar la falta de tecnología y acceso a sectores que delincuentes conocen, como son las faldas del cerro, donde lamentablemente el Ejército no llega".

"Hemos visto en los medios de comunicación, o redes sociales, como personas pierden sus vehículos y estos terminan en Bolivia... Por ello, es importante la coordinación que debe sostener la Cancillería chilena con su par boliviano", profundizó sobre la falta de diálogos diplomáticos entre los países.

Al respecto del caso del camionero que recibió una bala en Bolivia, cuando iba en búsqueda de su camión, dijo que "es una muestra clara de lo vulnerable que es nuestra frontera".

"Vemos diariamente como salen vehículos por sectores más alejados del control como el Salar de Coipasa, donde prácticamente los delincuentes actúan con total libertad. Y en ese sentido, nos sentimos vulnerables", consignó.