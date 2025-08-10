Crónica 10-08-2025

Alcalde de Linares compromete apoyo para la nueva sede de la Unión Comunal de Vecinos

En el marco de la celebración del Día del Dirigente Social, en el Teatro Municipal de Linares, el alcalde Mario Meza comprometió su apoyo para la nueva sede de la organización vecinal, en Januario Espinoza con Maipú.

Al respecto, indicó que en los próximos tres años se construirá un moderno Centro Comunitario para la Unión Comunal, lo que representará una valioso apoyo a la labor que con mucha vocación realizan los dirigentes sociales de los sectores urbano y rural”.

“Las personas pasan, pero las instituciones quedan, y por ello llegó la hora en que nuestros dirigentes puedan contar con un Centro con todas las comunidades para desarrollar sus labor en beneficio del desarrollo comunitario”, subrayó el jefe comunal.

