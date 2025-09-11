Crónica 11-09-2025

Alcalde de Linares: “Esperamos 20 mil personas por cada jornada de la Fiesta de la Chilenidad”

El evento se desarrollará en Plaza de Armas desde el 17 al 20 de septiembre

“Desde el miércoles 17 al sábado 20 de septiembre, nuestra Plaza de Armas se transforma en el corazón del Maule Sur con la celebración más grande y esperada del año, como es la Fiesta de la Chilenidad”, dijo el alcalde de Linares, Mario Meza, en compañía del ex alcalde Rodrigo Hermosilla.

Durante el lanzamiento del evento, la autoridad señaló que “habrá más de 250 expositores con gastronomía típica, bebestibles, artesanía, zona de vinos, juegos inflables y un ambiente 100% familiar”.

“Del mismo modo habrá seguridad pública y privada, servicios, baños y ambulancia para que las familias puedan disfrutar con tranquilidad, en esta fiesta que se inaugura el miércoles 17 a las 18 horas, y donde por cada jornada esperamos 20 mil personas”, agregó.

Mario Meza dijo también que “este año estaremos presentes en 5 sectores rurales, como Puente Alto, San Antonio Encina, Rosal de las Palmeras camino al Embalse, escuela de Pejerrey y El Peñasco”.

Respecto al cierre de calles en el sector céntrico de la ciudad, señaló que comienza este fin de semana con el encarpado en el sector de la Plaza de Armas.

Acerca de la polémica que se generó por el otorgamiento de permiso a Anita Alvarado para que esté presente junto a los emprendedores locales, manifestó que “ella postuló tal como las más de 700 personas que se presentaron este año. Se seleccionaron 250, y entendemos también que con ella vamos a visibilizar la fiesta para otros rincones del país”.

Finalmente, indicó que entre la parrilla de artistas figuran entre otros A los 4 Vientos, Sonora Río Claro, Los Huasos Quincheros, Carmencita Valdés, Santo Pecado, Hechizo y Agrupación Marilyn.

LLAMADO

También el ex alcalde Rodrigo Hermosilla, hizo un llamado “para que todo el Maule Sur se sume a la fiesta de la capital provincial. Esta Fiesta es una tremenda iniciativa porque es una fiesta segura y familiar para celebrar con alegría, pero con la prudencia necesaria”.

