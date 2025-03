Crónica 25-03-2025

Alcalde de Linares, Mario Meza: “los servicios locales de educación en su implementación han resultado un fracaso en el país”

El alcalde de Linares, Mario Meza, se mostró absolutamente contrario a los Servicios Locales de Educación, precisando que en su implementación “han resultado un fracaso en todo el país, y en el caso de Linares lo que hacen es concentrar el poder de las comunas de Linares, Yerbas Buenas, Villa Alegre, Colbún, Longaví, Retiro y Parral, en un solo servicio público que va a administrar. Yo no sé si los vecinos de Retiro o Parral van a poder venir a Linares a resolver un problema concreto como podría ser la calefacción o la adquisición de útiles para los estudiantes”.

“Lo que ocurre es que los servicios locales de educación funcionan bajo una lógica economicista y además habrá un número importante de desvinculaciones. Si uno le pregunta a los profesores y asistentes de educación, en más del 75% no quieren ser traspasados a estos servicios. Por lo demás, la experiencia ocurrida en la cercana zona costera, no es la mejor”, afirmó.

“En lo particular, como persona, sin perjuicio de acatar lo que es la implementación de los servicios locales, no creo en este modelo de SLEP. Es más, la Asociación Chilena de Municipalidades, y los alcaldes de la región del Maule, tenemos una postura casi mayoritaria en contra de este sistema. Y esperamos que esto sea debate presidencial durante el 2025, porque así como se implementan por medio de una ley, se pueden dejar de implementar por medio de otra ley, que es lo que espero que ocurra”, señaló, finalmente, el jefe comunal.