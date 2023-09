Deportes 12-09-2023

Alcalde de Longaví destacó a deportistas escolares

En el salón municipal, el alcalde Cristian Menchaca, ofreció un desayuno para felicitar a los deportistas escolares que obtuvieron primeros lugares en la competencia de atletismo realizada en la región del Bio Bío, y también destacó al estudiante de la escuela urbana, Mateo Morales, por sus logros conseguidos en campeonato internacional de Karate.

Franco Yáñez, Matías Villagra y Mateo Morales, son parte de las promesas del deporte local y del atletismo. El primero de ellos obtuvo el bicampeonato nacional de atletismo en la prueba de 80 metros planos, logrando una marca de 10.20 segundos, clasificando por segundo año consecutivo a la competencia Sudamericana que se desarrollará en Santiago en el mes de diciembre.

“Me siento muy orgulloso y contento, de la misma manera de cómo se sienten sus papás, su profesora, directora y compañeros, porque se convierten en un muy buen ejemplo para muchos jóvenes de Longaví que van a poder ver en ellos que se pueden lograr cosas con disciplina, entusiasmo y dedicación. Nosotros vamos a ser parte del seguimiento de estos niños, y no queremos que dejen de competir en algunas de estas competencias nacionales o internacionales. He dado instrucciones a Dideco para que preste todo el apoyo necesario para que puedan estar presentes en las competencias que ellos lo requieran”, dijo el alcalde Menchaca..

En tanto, Franco Yáñez, el bicampeón nacional de 80 metros plano, llegó acompañado de su tía y de su compañero de prueba de relevo, Matías Villagra, señaló: “muy contento por los logros obtenidos, gracias a mi profesor de educación física, Luis Castillo, de la escuela Juan de la Cruz Domínguez, a mi familia y a todas las personas que me han apoyado”.

Finalmente, los concejales presentes, Nancy Silva, Gabriel Tiznado y Walter Sánchez, felicitaron a Franco, Matías y Mateo, por el primer lugar de Franco, el primer lugar de Matías Villagra en la prueba de relevo, además de su quinta posición en salto largo, y los cinco torneos ganados por Mateo Morales, estudiante de 9 años de edad, cinturón azul de karate, y que ha representado a la comuna en competencias internacionales de la disciplina.