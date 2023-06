Crónica 17-06-2023

Alcalde de Longaví instruye sumario contra responsables por la expulsión de un menor en la escuela rural de San Luis



Molestia y pena por los hechos que ocurrieron tras la expulsión del estudiante de la escuela Onofre Vásquez de San Luis, manifestó el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, tras la vulneración de derechos al que fue expuesto el menor de edad que tiene problemas cognitivos en sus aprendizajes.



“Este caso amerita claramente un sumario administrativo”, dijo el alcalde tras conocer el caso que sufrió un alumno de la escuela rural de San Luis, tras ser expulsado discriminatoriamente de la escuela que lo había albergado hace años. “La familia tomó contacto hace tiempo conmigo explicándome el caso, por lo cual derivé la situación a la Dirección Daem, y son ellos los que tienen que buscar solución a este tema que es muy técnico y los alcaldes no lo manejamos, pero hoy día que existe esta problemática uno tiene más antecedentes, porque un vecino que tiene este problema busca soluciones, y no la encontraron seguramente a través del colegio y recurren al alcalde, y me parece perfecto, pero los alcaldes debemos dar las instrucciones para que se cumplan las normas”, agregó.

me llegaron avisos y mensajes de amigos informando la situación, por lo cual el día de ayer me reuní con la Directora Provincial de Educación y con todo su equipo técnico, además me reuní con el Director Daem, y pedí que viniera el Director del Colegio de San Luis, para tener todos los antecedentes del caso, y me pude dar cuenta que hay grandes responsabilidades del equipo educacional, y esto amerita claramente un sumario administrativo contra quienes resulten responsables”.

“Aquí pueden haber tres responsables, los tres con el mismo grado de responsabilidad, y eso lo va determinar el acto administrativo del sumario, pero tiene toda la razón la ciudadanía y en especial esta mamá porque se han vulnerado los derechos de este niño. Nosotros, las municipalidades, somos los sostenedores de la educación, pero quienes son los responsables de la parte técnica claramente son los directores Daem, y en los colegios son los directores de los colegios”.

“AL parecer se había llegado a acuerdo con la mamá para poder recibir al menor en otro colegio, pero insisto en que se debería haber dado solución donde estaba este chico matriculado”, subrayó el jefe comunal.