Crónica 29-07-2023

Alcalde de Longaví llamó a la comunidad a tener paciencia por el mal estado de caminos y puentes

Preocupación por el mal estado de caminos y puentes en la comuna de Longaví, dio a conocer el jefe comunal, Cristian Menchaca, donde les señalaba a los vecinos y vecinas tener paciencia por el mal estado de caminos en los sectores rurales de la comuna.

“Estoy en conocimiento de mal estado de los caminos y puentes, tengo a todo un equipo trabajando en los diagnósticos en conjunto con Vialidad. Muchos de estos puentes fueron construidos en algún momento por Vialidad y otros lo hemos reparado con recursos municipales, pero tenemos muchos caminos malos y me imagino que la gente cuando sale en su auto y ve el barrial, las pozas de aguas, y la calamina, deben echarle la culpa al alcalde, y tienen toda la razón, y estoy tratando con los escasos medios que tiene la municipalidad y en conjunto con los medios de Vialidad porque tenemos convenios con ellos, de buscar solución lo más pronto posible”.

“Hace 40 años que no teníamos precipitaciones de esta magnitud, y nuestra comuna es la más rural de la región del Maule, donde hay muchos caminos donde vive gente, y hace 40 años el parque automotriz era mucho menor y el problema era menos valorado, porque se salía a caballo, en un carro o se quedaba en la casa. Ahora estamos preocupados por esta situación y estamos trabajando con todos nuestros equipos con dos motoniveladoras, con la retroexcavadora, con nuestros camiones, y estamos ocupados, y el problema es tan grave hoy que quieren la solución hoy día y los entiendo, pero no somos capaces de solucionar todos los problemas de forma inmediata”, cerró.