Crónica 02-06-2023

Alcalde de Longaví ofició al Congreso Nacional por retraso en las obras del Hospital Provincial de Linares



A través de un oficio, el alcalde de Longaví, Cristián Menchaca, dio a entender su molestar al presidente del Senado y de la cámara de Diputados por la tardanza en la construcción del nuevo hospital de Linares, ya que a su juicio “es inaceptable para los habitantes de la provincia que no se concrete una obra con tanta importancia para la ciudadanía”.

“Espero que se nos pueda informar de forma oportuna lo que está ocurriendo con el hospital de Linares, porque todos los alcaldes de la provincia estamos en la misma situación, y vemos como el nuevo proyecto del hospital está ahí paralizado. En algún momento se vieron avances que se movieron grúas, personas, pero hoy día lo vemos paralizado, y esto no es una cosa de que quisiéramos tener un hospital nuevo por tener, es porque el hospital viejo no da soluciones a los problemas que tienen hoy día los habitantes de la provincia de Linares”, precisó el jefe comunal.



“Nosotros como alcaldes hacemos un tremendo esfuerzo por la salud primaria, pero necesitamos un soporte de buena calidad, si ese hospital no da soluciones y hoy día tiene muchos problemas de infección y muchas personas que son operadas, y que la gente no tiene por qué saberlo, tienen después problemas porque se contagian con bacterias y tienen que ir nuevamente a recuperaciones, tomar medicamentos para poder matar esas infecciones. Por eso el hospital nuevo es tan importante, porque permitirá entregarle un medio de calidad a los médicos, enfermeras, a los técnicos paramédicos y a todos los funcionarios”, dijo Menchaca.

CRÍTICA A LOS PARLAMENTARIOS

El jefe comunal, también lanzo críticas a los parlamentarios del Maule sur, por estar preocupados de temas políticos y no de temas tan importantes para la ciudadanía. “Yo he visto un silencio grande de parte de los parlamentarios, porque están pensando en temas políticos, pero la gente quiere soluciones hoy día, que el hospital se termine. Cuando yo fui consejero regional realizamos un convenio junto al Ministerio de Salud para entregar recursos de todos las personas de la región del Maule para complementar recursos para poder construir este hospital y otros. Los otros hospitales ya están construidos y el de Linares ahí lo vemos como un edificio, como lo vemos como un “elefante blanco”.