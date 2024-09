Crónica 24-09-2024

Alcalde de Longaví realizó duras críticas por 15% de avance de Polideportivo de IND



- La obra civil que estaba pronosticada para enero del 2025, presentó atrasos en la etapa de diseño y ejecución, noticia que fue confirmada por la Delegada presidencial Aly Valderrama y representantes técnicos del Instituto Nacional del Deporte. A nivel Ministerial no descartan multas para la empresa contratante.

En dependencias del próximo Polideportivo que tendrá la comuna, se realizó un punto de prensa para dar a conocer los avances de la construcción civil que presenta un 15 % de construcción, hecho que molestó a la máxima autoridad comunal, Cristian Menchaca, por el retraso de unas de las inversiones públicas más importante para la comuna y provincia de Linares, y que tiene un costo de inversión que supera los cinco mil doscientos millones de pesos.

Al respecto, el jefe comunal, indicó que “solicité a la jefa de Obras Municipales venir a fiscalizar esta construcción, y este proyecto viene desde el gobierno del presidente Piñera, y cuando nos ganamos este proyecto nos dicen que lo debe ejecutar el IND, recursos que eran destinados para la comuna para poder licitar esta obra y que iban a cambiar la historia desde el punto de vista deportivo, y hemos visto como nuestros deportistas se destacan día a día ero necesitamos un complejo deportivo de este nivel”.

“Esta es la obra más importante que vamos a tener hasta el momento en la comuna de Longaví, pero me causó una preocupación por lo que estaba ocurriendo en el hospital de Linares, que está paralizado, porque parece más fácil la obra gruesa, pero son las terminaciones lo más complicado, por eso me llamó la atención cuando solicitaron los recurso del IND, porque lo ideal es que lo licite el municipio que somos lo interesados en que este proyecto resulte de la mejor manera, así que esperamos que la empresa cumpla con los plazos y podamos tener este Polideportivo para todos los longavianos”, agregó.

Asimismo, Aly Valderrama, delegada presidencial de la provincia de Linares, señaló que, “esta es una visita técnica que estamos realizando, es una importante obra para la comuna de Longaví, corresponde a la construcción del polideportivo, el cual en su ejecución y dentro de los plazos consideró una etapa de diseño y construcción. La situación actual es que hay un 15% de construcción porque hay un retraso en la etapa de diseño, y eso es algo que se está haciendo cargo a nivel central. El Ministerio del Deporte está en la revisión de esta situación, y hay una solicitud de parte de la empresa en cuanto a la revisión de un nuevo plazo de ejecución, sin embargo también se está realizando el análisis de las multas que se podrían generar producto de ese retraso en las obras” .

Finalmente, la encargada de infraestructura del IND Maule, Alejandra Lizama, manifestó que “el retraso de las obras fue en el periodo de diseño en poder contar con los proyectos para poder construir. Debieron estar terminados y aptos para construir en el mes de mayo y terminó resultando en el mes de julio. Lo importante es que se dio inicio al proceso de ejecución y se estáN evaluando los nuevos plazos y la aplicación de multas”.