Crónica 23-05-2023

Alcalde de Longaví se reunió con Diputado Hugo Rey para solicitar más apoyo a las familias campesinas que deben regularizar sus construcciones

Alrededor de 45 minutos se reunieron la máxima autoridad comunal de Longaví, Cristian Menchaca con el Diputado de la República Hugo Rey, para ver dos temas puntuales que afectan al mundo rural y campesino: uno es la obligación que tiene por ley de poder regularizar las construcciones del mundo rural, para lo cual se busca un perdonazo, y lo otro que por fin se puedan consagrar las tradiciones del campo chileno través de un proyecto de ley, para que las nuevas generaciones puedan disfrutar también de la cultura del campo chileno.

Al respecto, el diputado Hugo Rey, señaló que “nos hemos reunido para ver un par de temas fundamentales del mundo campesino y por nuestras tradiciones, y por los problemas que me impuso el Alcalde para poder llevar y buscar algún tipo de solución. Lo primero que el alcalde me expuso fue la grave situación contra las familias del mundo rural campesino, producto que hoy día la ley está obligando a muchos de ellos a poder regularizar sus construcciones, sus galpones, donde tienen sus tractores, donde guardan sus cosas para uso diario de las tareas agrícolas, y una serie de mejoramiento a las infraestructura que el mundo rural necesita para hacer la vida campesina, y hoy día se está obligando a regularizar y eso tiene un costo enorme, arquitectos, los permisos, el pago de derechos”.

“Lo anterior está complicando mucho a las familias campesinas, y por ello el alcalde me ha expuesto el tema para poder abordar y esto me lo llevo como tarea para poder promocionar y dar una respuesta en una ley que le dé un perdonazo al mundo rural, justamente porque muchas veces son familias campesinas que no tienen los recursos para contratar arquitectos y pagar estos permisos, ya que las familias hoy en día están viviendo una situación económica bastante complicada, y estar cobrando hoy en día derechos donde no tienen dónde sacar, creemos que no corresponde, entonces vamos a tomar esta propuesta del alcalde para hacer materia de ley, porque el mundo tradicional campesino, necesita un perdonazo para poder regular esta situación”, agregó.

Finalmente, el parlamentario señaló: “estamos trabajando también en una iniciativa del cual soy autor, de las tradiciones, junto a la diputada Paula Labra, que justamente declara al rodeo como deporte nacional. Tenemos la cueca como baile nacional, y el rodeo es el deporte nacional más practicado por los chilenos, y por lo tanto necesita esa declaración y por lo tanto el alcalde se ha comprometido a apoyar esta iniciativa., y estamos muy contentos y agradecidos, porque sabemos que es un defensor de las tradiciones”.