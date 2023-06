Crónica 30-06-2023

Alcalde de Longaví se reunió con Ministra de Bienes Nacionales para coordinar acciones post emergencia

- Autoridad local planteó las necesidades que tiene la comuna como reparación de caminos y puentes que se encuentran en mal estado tras el temporal.

Cerca de una hora estuvieron reunidos el alcalde de la comuna Cristian Menchaca, con la Ministra de Bienes Nacionales y encargada de emergencia para la región del Maule, Javiera Toro, con el objetivo de coordinar acciones para las personas que aún se encuentran en los tres albergues habilitados en Longaví y para las familias que han perdido bienes materiales tras las intensas lluvias del fin de semana pasado.

“La Ministra nos escuchó y va a sintonizar con la emergencia en la comuna, yo le he planteado todas las inquietudes y esperamos que estas inquietudes sean trasladadas a la realidad y hagamos los esfuerzos en conjunto para poder solucionar los problemas a la gente. Las familias de verdad no pueden seguir esperando porque tienen su ropa mojada, algunos perdieron sus enseres, pero otros tienen su viviendas mojadas enteras, necesitan calefacción, y nosotros estamos entregando algunos aportes, así que todos los que tengan este problema acérquense al municipio, porque le entregaremos algún vale de gas, carbón para secar ropa, y esperamos que los grandes problemas de caminos y puentes lo puedan solucionar el Ministerio de obras Públicas lo antes posible”, dijo el alcalde Menchaca.

Por su parte, la Ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, señaló que “siguiendo el mandato que no ha dado el Presidente Gabriel Boric de estar en terreno y de atender la necesidad de las personas frente a esta emergencia, nos hemos trasladado hasta Longaví donde conversamos cuales sobre las necesidades más urgentes, y tenemos a todas las autoridades de gobierno desplegadas, pero no solo a las autoridades de gobierno, sino que junto a todas las instituciones públicas trabajando en conjunto para enfrentar esta emergencia, priorizando problemas que tienen que ver con la supervivencia, con el agua potable. Todo el apoyo se está dando y se coordina desde Senapred y también se ha iniciado el proceso de ayuda temprana como el Bono de Recuperación, y desde el mediano plazo empezar a hacerse cargo del proceso de reconstrucción , y en eso vamos a seguir y no vamos a dejar a nadie solo”.

“Se está trabajando además en la Ficha FIBE que es la ficha de emergencia para poder realizar el primer catastro y que permita acreditar las afectaciones a las personas, a las viviendas, y ahí es súper importante porque tienen que aplicarlas los funcionarios municipales y también se está apoyando con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social. Una vez que estén acreditadas las afectaciones en la Ficha FIBE se va a recibir de manera automática en las Cuentas Rut el Bono de Recuperación que corresponda, por eso en estos días es prioridad la aplicación de ese instrumento”, subrayó.