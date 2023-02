Crónica 16-02-2023

Alcalde Longaví: “Incendio se acerca a viviendas y necesitamos ayuda urgente”



Preocupación por el estado de avance del fuego que no ha sido controlado luego de más de un mes y medio, y que está muy próximo a viviendas de las localidades de La Balsa, El Millico y Los Laureles, puso en alerta a la autoridad comunal, solicitando apoyo más efectivo y de manera urgente a los organismos técnicos.

Un contundente llamado realizó esta mañana el alcalde la comuna de Longaví, Cristián Menchaca, a las autoridades nacionales por el peligro real de que el fuego llegue a viviendas del sector cordillerano, “Llevamos más de un mes y medio con este incendio, Conaf está en conocimiento y ha puesto algunos medios, pero el incendio sigue avanzando, tenemos un flanco abierto hacia el sector de La Balsa que colinda con la comuna de Parral, una zona muy montañosa de mucho hualo, por lo tanto cuando el fuego llegue ahí va ser muy difícil detenerlo, y tenemos un sinnúmero de viviendas turísticas, de personas que realizan sus veraneos ahí, y eso lo hace extremadamente peligroso ya que está muy cerca de las casas”.

Agregando que, “Hacia el lado Norte se descolgó del fundo Castillo y está bajando por la quebrada hacia El Millico, y ahí tenemos centros turísticos como Vega Larga, El Millico, La Luciérnaga, el fuego se encuentra a dos o tres kilómetros”.

La máxima autoridad señaló que conversó con Dante Bravo, funcionario de Conaf, donde le expresó que no le han dado la urgencia que tiene el incendio, “Estamos preocupados por el sector de Los Laureles que está próximo el incendio, y yo veo que Conaf está tratando de hacer esfuerzo, pero no sé si todos, y si esto fuera importante para Conaf esto estaría en la noticia nacional, y visitó el lugar una Ministra y no se entrevistó con el alcalde, hemos visto que las autoridades suben, pero no se entrevistan con el alcalde, y con la municipalidad para coordinar, y la única autoridad que hemos visto es la gobernadora regional, Cristina Bravo, que ha trabajo coordinadamente con el municipio”

Finalmente, el jefe comunal, señaló que, “Todavía tenemos funcionarios municipales con motosierras realizando cortafuegos, porqué Conaf no ha llegado a ese lugar, y me explican los lugareños que el sector es extremadamente complejo, porque el fuego viene bajando en las quebradas de la montaña, pedirles a las autoridades nacionales que se incorporen a este incendio, nosotros debemos detener el incendio a tiempo, no podemos permitir que llegue a las forestales, donde ya tenemos sectores más poblados, y no sacamos nada cuando nos visita la delegada presidencial, si hay que poner medios, hay que poner aviones, más helicópteros, y yo lo que he visto que en otras partes ya detuvieron el incendio y aquí llevamos más de un mes y medio, y no lo han podido controlar, necesitamos más recursos, así que le pido al presidente Boric que cumpla con su compromiso de apoyar a las comunas que están combatiendo el fuego”.