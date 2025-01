Crónica 16-01-2025

Alcalde Mario Meza: "El 31 de enero debe quedar ordenado el comercio ambulante en Linares

Debido a los continuos reclamos por la proliferación del comercio ambulante en las calles céntricas dela ciudad, el alcalde de Linares, Mario Meza, recordó que en diciembre se había reunido con los dirigentes del comercio ambulante para señalarles que se aplicarán medidas para disminuir el comercio informal en el centro. "En la oportunidad les manifesté que ya estamos del negocio informal en la calle, ya que tanto laverdeda como los espacios públcios son para que transiten "los peatones", inidcó.

El jefe comunal manifestó también que "no queremos que se venda más fruta, verduras ni alimentos en la calle. En eso seremos inflexibles a partir de febrero".

Mario Meza fue categórico al señalar que "en calle Independencia, Brasil, Chacabuco y Maipú se está intensificando la fiscalización, y no se está renovando los permisos a quienes no cumplan con lso requisitos establecidos por el municipio. Si a alguien no le gusta la medida, las puertas de la ciudad están abiertas".