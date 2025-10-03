Crónica 03-10-2025

Alcalde Mario Meza: “Linares podría contar con piscina temperada”

El alcalde de Linares, Mario Meza, dio a conocer que junto al Consejo Regional del Maule se han iniciado las gestiones para que la actual piscina municipal se transforme también en una piscina temperada.

“Estamos desarrollando este proyecto, para lo cual el concejo municipal ya ha aprobado los costos de operación. La próxima semana se inicia la revisión de los aspectos técnicos y esperamos el próximo año lograr el financiamiento”, señaló el jefe comunal.

La finalidad es que el lugar funcione también como complejo deportivo temperado para los meses de invierno. Los próximos pasos son licitar y ejecutar el proyecto. Talca y Curicó ya tienen piscinas temperadas, y Linares no puede ser la excepción.

