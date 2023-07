Crónica 06-07-2023

Alcalde Meza emplazó a Presidente Boric por no visitar Linares

Ayer, el Presidente de la República Gabriel Boric, realizó una visita a la región que contempló las comunas de Villa Alegre y Molina, lo que no estuvo al margen de críticas porque no llegó a Linares, una de las comunas más afectadas por el temporal.

Al respecto, el alcalde de Linares, Mario Meza, señaló que “esta comuna ha sido una de las más afectadas por el mega temporal, con inundaciones, desborde de ríos y damnificados”.

“En los cajones precordilleranos de Ancoa y Achibueno hay 15 mil personas aisladas, más de 400 personas albergadas, tenemos puentes cortados y caminos con socavones. Además, hemos sufrido la pérdida de un voluntario de Bomberos, y todavía buscamos a un adulto mayor de 88 años que aún continúa desaparecido”.

“Del gobierno hemos recibido poca ayuda. Necesitamos cajas de mercaderías y que instalen puentes mecanos para mejorar la conectividad. Y lamentamos que el Presidente de la República no se haya hecho presente en Linares”, señaló el jefe comunal.