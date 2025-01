Crónica 16-01-2025

Alcalde ofreció desayuno a los mejores puntajes de la Prueba PAES de Linares

Ayer, el alcalde de Linares, Mario Meza, acompañado del director del DAEM, Patricio Araya, ofreció un desayuno en el salón municipal a los estudiantes destacados de la PAES.

En la ocasión, la autoridad señaló que “nos hemos reunidos con los alumnos destacados que provienen de establecimientos particulares, particulares subvencionados y municipales, y que han logrado puntajes nacionales”.

“Esto representa también el compromiso de sus padres y sus establecimientos educacionales, y el talento y la disciplina que tiene cada uno, y que les ha permitido destacarse sobre sus pares”, agregó.

El alcalde recalcó que ojalá estos estudiantes “lleguen a ser buenos profesionales, que si tienen la oportunidad, viajen por el mundo, conozcan otras realidades y que cumplan sus sueños, ya que ellos también por tener altos puntajes, son beneficiarios de la Beca de Excelencia Académica Presidente C arlos Ibáñez del Campo, que se entrega sin distinciones”.

OPINIONES

Jorge Carrasco, del Colegio Alborada, quien sacó mil puntos en la PAES de Matemáticas, dijo que “este es el fruto del esfuerzo que hice durante todo el año, y estoy agradecido del reconocimiento del municipio que es un bonito gesto para los estudiantes que, al igual que yo, se han esforzado para obtener buenos puntajes. Me gustaría seguir Ingeniería Civil”.

Amalia Rubio, del Instituto Comercial: “Fue un logro muy importante haber obtenido un alto puntaje porque esto me permitirá cumplir uno de mis sueños que es estudiar medicina. Esto se logra con mucha disciplina y con el apoyo de los profesores y de la familia”.