Alcalde se reunió con dirigentes de la AFAL en compañía del concejal Christian González

- El objetivo fue conocer detalles de los aportes que ha entrega el municipio a los clubes de la asociación

En la reciente reunión de la AFAL, estuvo presente el alcalde de la comuna de linares Mario Meza Vásquez, junto al concejal del deporte Christian González Monsalve. Fue precisamente el edil comunal quien entregó mayores detalles de este diálogo que sostuvo con los dirigentes del fútbol amateur: “nosotros antes de culminar el primer semestre de todos los años , siempre visitamos las cuatro asociaciones , por tres motivos. El primero es saber cómo han ido las rendiciones de los 40 millones de pesos, que el concejo municipal pone a disposición de las asociaciones para solventar los gastos de arbitraje. En segundo lugar , tenemos que sumar que en el mes de febrero el concejo también les aprobó 40 millones de pesos adicionales para equipamientos deportivos a las cuatro asociaciones , para mejorar canchas con iluminación , cierre perimetral , empastar , baños y camarines , como también a fin de año pendientes quedan otros 40 millones de equipamiento para que se puedan recuperar 8 campos deportivos . Contarles que en materia deportiva hay una avance sustancial en este tiempo , pero particularmente en los últimos cuatro años , junto al concejo municipal , le hemos colaborado al club Unión Álamos para que hoy tengan su recinto deportivo en Huapi Bajo , a Nacional Municipal , con su extraordinaria cancha , a los amigos de Vega Ancoa para recuperar su campo deportivo , que estuvo tomado en su momento y eso impedía su acceso . Le hemos aportado al club Alianza , que actualmente tiene un nuevo campo deportivo ; Caupolicán , nuevo campo en camino a la Empresa . Sumando el mejoramiento del estadio Tucapel Bustamante Lastra, que posee cancha sintética, de Beach Vóley, con camarines y mucho más. Hay que continuar con la formulación de proyectos para generar equipamientos deportivos. Pero, además las asociaciones de fútbol, tienen que articular terrenos donde el municipio, presente proyectos. Porque cuando las instituciones abren las puertas y le permiten a la municipalidad hacer proyectos se avanza. Las ideas se tienen que traducir en proyectos”, finalizó la autoridad comunal.

Sin duda que la administración que encabeza el alcalde Mario Meza ha sido lejos la que más recursos económicos le ha inyectado a todas las disciplinas deportivas de nuestra comuna, porque, seamos claros, no hay niño o niña de Linares, cualquiera sea su origen económico, social cultural, su pensamiento político, de los adultos no hay ninguna institución que haya golpeado las puertas de la municipalidad que no se le haya apoyado. Existe un avance sustantivo en materia deportiva y que ha sido el sello de la actual gestión municipal.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo