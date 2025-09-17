Social 17-09-2025

Alcohol y violencia: los riesgos que amenazan a niñas y niños en Fiestas Patrias

● Durante Fiestas Patrias, el consumo de alcohol en los hogares aumenta hasta un 35% (Conaset), lo que eleva la exposición de niñas, niños y adolescentes a hechos de violencia o abuso.

Las Fiestas Patrias, además de ser un espacio de tradición y celebración familiar, también concentran riesgos para niñas, niños y adolescentes. El aumento del consumo de alcohol, las extensas reuniones y la exposición a entornos poco seguros elevan las probabilidades de que enfrenten situaciones de violencia, abuso o descuido durante este periodo.

Según el informe SITAN 2025 de UNICEF y la Encuesta Nacional de Polivictimización de Niños, Niñas y Adolescentes, en Chile, la violencia en el hogar contra la niñez sigue siendo alta: 6 de cada 10 NNA entre 5 y 12 años enfrentan violencia psicológica o física por parte de sus cuidadores. En el tramo adolescente (12–17 años), el 39% declaró haber sufrido maltrato en el último año, un alza del 35% respecto de 2017.

Frente a esta situación, Juan Pablo Venegas, Gerente de Incidencia y Asuntos Públicos de World Vision Chile, subraya que “las celebraciones no deberían transformarse en un escenario de vulneración, sino en un espacio seguro para crecer en confianza y afecto. Como sociedad tenemos la responsabilidad de asegurar que cada niño y niña pueda vivir estas fechas en un entorno de cuidado”.

El reporte sobre violencia contra la niñez, elaborado por Fundación Colunga y la Universidad Católica, revela un panorama alarmante en la última década: niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de vulneraciones dentro del propio entorno familiar, de delitos violentos y sexuales. Una de las cifras más críticas corresponde a que el 61% de los menores que sufrieron abusos en los últimos 10 años no lo denunció ante ninguna persona ni institución.

Considerando estas cifras, Juan Pablo Venegas de World Vision Chile declaró: “Llevamos más de 40 años trabajando por la infancia y resulta preocupante constatar que estas cifras persisten y aumentan. Es urgente contar con mecanismos efectivos de prevención y con canales de denuncia rápidos que realmente permitan proteger a nuestros niños y niñas”.

Durante las Fiestas Patrias, la ingesta de alcohol en los hogares aumenta entre un 15% y un 35%, de acuerdo con la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito de Chile (Conaset). Este incremento intensifica las tensiones familiares y eleva los riesgos de violencia intrafamiliar.

En la misma línea, el estudio de Aprocor y Cadem advierte una preocupante normalización del consumo de alcohol en menores: tres de cada diez padres reconocen que permitirían a sus hijos beber en “ocasiones especiales”, y se mantiene la práctica de ofrecer versiones reducidas de tragos típicos como el “terremoto de niño”. Expertos alertan que estas conductas refuerzan la validación temprana del consumo y aumentan riesgos de negligencia y desprotección hacia niñas, niños y adolescentes

World Vision hace un llamado a las familias a mantener siempre un adulto a cargo de niños y adolescentes, separar espacios de adultos y menores evitando la exposición al alcohol y drogas, crear ambientes exentos de discusiones y violencia, fomentar la comunicación abierta y supervisar constantemente a los menores. La organización recuerda que la prevención puede salvar vidas y que, en situaciones de riesgo inmediato, el llamado debe ser a Carabineros (133) o PDI (134).



