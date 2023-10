Social 28-10-2023

¿Alergia primaveral? Aprende cómo evitar los molestos síntomas

Cada vez queda menos para la llegada de la primavera y con ello los molestosos síntomas de las alergias estacionales. Picazón de ojos y nariz, estornudos, congestión nasal, entre otros, son algunos de los malestares más comunes ¿Eres una de las personas que sufren de estos problemas?

La doctora Paulina Barria, broncopulmonar de Clínica Las Condes explica qué medidas preventivas puedes tomar para enfrentar de mejor forma estos síntomas y cuáles son los desencadenantes de la alergia.

“Hay diferentes métodos para no exponerse a los síntomas alérgicos, algunos de ellos son: usar mascarillas quirúrgicas (las mismas que se usaron durante la pandemia) si es que va a salir a un ambiente donde haya mucho polen. Asimismo, se pueden usar gafas para proteger los ojos y evitar la picazón en ojos y nariz (…) También se puede utilizar algunas medidas de aseo nasal con suero fisiológico y, en el caso de que no sea suficiente protección, se pueden utilizar medicamentos (siempre bajo prescripción médica) para evitar las reacciones alérgicas tales como los antialérgicos o los antiestamínicos”, comentó la doctora.

La experta también agrega que los desencadenantes de la alergia o rinitis estacional son principalmente el contacto con los alérgenos. En el caso de que éstos sean estacionales, los síntomas se repiten en la misma época del año. Sin embargo, los desencadenantes de la alergia estacional no solo se dan en primavera. “Por ejemplo en la primavera se gatillan los síntomas de la alergia con pólenes y con el pasto. En el otoño se pueden manifestar las molestias de la alergia por la exposición a la humedad que contiene esporas de hongos”, profundiza.

La doctora finalizó diciendo que “los pacientes que son alérgicos responden de forma exagerada o anormal a cosas que son inocuas para otras personas, por ejemplo, los pólenes de las flores o de los árboles, generándoles mucha sintomatología. Esto se debe a que las personas que tienen alergia tienen una predisposición que puede ser genética. Esto está en estudio y se han identificado varios genes, pero esta condición de la alergia es poligénica, por lo tanto, no es solamente un gen”.