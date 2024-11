Nacional 14-11-2024

Alerta aeropuerto: Paro de trabajadores afecta a más del 80% de los vuelos y 15 mil pasajeros perjudicados

La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) manifestó rechazo a la movilización que asociaciones gremiales de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) están llevando a cabo y acusó graves perjuicios. "A las 14:00 horas de hoy las aerolíneas domésticas registraban más del 80% de afectación en sus operaciones y cuantificaban al menos 15.000 pasajeros afectados solo por efectos de cancelaciones de vuelos, sin considerar aquellos que han sufrido demoras", señaló la entidad por medio de un comunicado.

"No nos parece admisible que un grupo de presión genere un daño de esta proporción a la conectividad del país, paralizando en los hechos la mayoría de los vuelos, causando serias dificultades en los terminales aéreos de todo Chile y especialmente en el aeropuerto de Santiago", agregó también. Junto con ello, especificó que las autoridades le habían informado ayer que las movilizaciones no afectarían gravemente los servicios, pues se trataría solo de una "ralentización de las operaciones". Sin embargo, aseveró que "lo que hemos visto hoy es una paralización de facto que ha producido una grave alteración de los servicios, lo que ha perjudicado a miles de pasajeros". Así, la asociación señaló que "hoy ha habido muchas personas que no han podido llegar a sus destinos, lo que es un perjuicio inmerecido". Con ello en cuenta, la gerenta general de Achila, Carolina Simonetti, llamó a que "que las autoridades adopten las medidas regulatorias para garantizar siempre, y bajo cualquier circunstancia, la plena normalidad de la conectividad aérea, que es un servicio estratégico en todos los países". Cabe destacar que la movilización tendría lugar debido al incumplimiento de un acuerdo alcanzado entre los trabajadores y el Ejecutivo. Y que desde primera hora de esta jornada pasajeros reportaron largas filas en el principal terminal aéreo del país.