Nacional 04-10-2025

Alerta de la CMF: Institución denuncia a cinco entidades que ofrecen créditos irregularmente

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) alertó sobre cinco entidades que ofrecen créditos vía web, que no se encuentran reguladas ni inscritas en los registros de la reguladora. "Según los antecedentes recabados por la Unidad de Investigación, se trata de entidades que ofrecen créditos a través de internet o redes sociales y que solicitan un pago anticipado a las personas que piden un crédito. Una vez recibido el depósito, el préstamo nunca es materializado", dijo el ente fiscalizador.

Por dicho motivo, la CMF presentó denuncias ante el Ministerio Público, en contra de quienes resulten responsables, por los presuntos delitos de estafa. Las entidades denunciadas son: Crediflex; AMM Administradora de Fondos Privados S.A.", imitadora de AMM Administradora de Fondos Privados S.A. (Operaba por WhatsApp); Créditos Dominus, Imitadora de Administradora de Créditos e Inversiones Dominus S.A.; Hazlo ya Préstamos; y Fondo de Inversión Lennox Financiamiento Estructurado, imitadora del Fondo de Inversión Lennox Financiamiento Estructurado. Adicionalmente, hizo ver que la entidad "Consorcio Asesorías Financieras Limitada, imitadora de Cooperativa Consorcio Asesorías Financieras Limitada, previamente alertada por la CMF, actualmente opera mediante los sitios web https://consorcioafl.com/ y https://cmfchile.consorcioafl.com

