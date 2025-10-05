Nacional 05-10-2025

Alerta roja en Aysén: Temporal causó crecida de ríos y daños en rutas

El Senapred de la Región de Aysén declaró alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera, frente a los severos daños que ha provocado un fuerte temporal de viento y lluvia que afecta a esa zona.

La institución indicó que durante este jueves, se han reportado inundaciones, crecidas de ríos, remociones en masa, y en el caso de la localidad de Cochrane, cortes de suministro de agua potable y alcantarillado.

En tanto, la Ruta 7 -conocida como la Carretera Austral- se encuentra cortada en al menos cinco sectores, dejando incomunicadas a comunas completas, y además, el 80% de los caminos secundarios de Capitán Prat están dañados.

