Nacional 05-10-2025
Alerta roja en Aysén: Temporal causó crecida de ríos y daños en rutas
El Senapred de la Región de Aysén declaró alerta roja en las provincias de Capitán Prat y General Carrera, frente a los severos daños que ha provocado un fuerte temporal de viento y lluvia que afecta a esa zona.
La institución indicó que durante este jueves, se han reportado inundaciones, crecidas de ríos, remociones en masa, y en el caso de la localidad de Cochrane, cortes de suministro de agua potable y alcantarillado.
En tanto, la Ruta 7 -conocida como la Carretera Austral- se encuentra cortada en al menos cinco sectores, dejando incomunicadas a comunas completas, y además, el 80% de los caminos secundarios de Capitán Prat están dañados.
La institución indicó que durante este jueves, se han reportado inundaciones, crecidas de ríos, remociones en masa, y en el caso de la localidad de Cochrane, cortes de suministro de agua potable y alcantarillado.
En tanto, la Ruta 7 -conocida como la Carretera Austral- se encuentra cortada en al menos cinco sectores, dejando incomunicadas a comunas completas, y además, el 80% de los caminos secundarios de Capitán Prat están dañados.
