Opinión 27-08-2024

Alerta Sanitaria Preventiva por Viruela del Mono



Señor director:



La situación de la alerta sanitaria que ha levantado el Ministerio de Salud referente a la viruela del mono (Monkeypox), -que afortunadamente en este momento no es una emergencia-, es algo que ya viene desde 2023, cuando hubo detección de algunos casos en los países vecinos.



No obstante, creo que no debiera ser una situación para que nuestra población se alarme, sino para que se eduque para reconocer tempranamente los síntomas de esta enfermedad viral poco frecuente y consultar. Para esto, la alerta sanitaria habilita campañas de información en puntos estratégicos como aeropuertos y servicios de salud.



Nuestro país desde los años 50 está preparado para enfrentar este tipo de emergencias a través del ordenamiento singular y ejemplar que tiene nuestro sistema de salud y la red asistencial que es universal y logra acoger a todos los consultantes ante una situación determinada. El Covid-19 no sólo nos dejó una gran enseñanza, sino que también, muchos elementos para enfrentar cualquier situación emergente referente a esto.



Por ahora, sólo basta con reconocer tempranamente cuál es la situación epidemiológica y cómo adelantarse a posibles escenarios con la finalidad de gatillar los mecanismos que existen en nuestro dispositivo sanitario.





_______________

Dr. Luis Jaime Gaete

Vicedecano Facultad Cs. Salud

Universidad Autónoma de Chile