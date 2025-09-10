Policial 10-09-2025

Alerta SERNAC: Casi $30 mil de diferencia en una "canasta dieciochera".



A días de la celebración de Fiestas Patrias, y con el objetivo de ayudar a las familias a obtener un mejor rendimiento al presupuesto, el SERNAC lanzó un "Cotizador Fiestas Patrias", herramienta que permitió establecer diferencias de hasta casi $30 mil en una "Canasta Dieciochera".

Esta herramienta incluye cerca de 174 mil precios de diversos supermercados y establecimientos comerciales a nivel nacional, con especial énfasis en productos de alta demanda para estas fechas. Respecto al año anterior, logramos recaudar un 12,6% más de precios.

Este cotizador consideró información de 98 productos únicos de un total de 33 cadenas de retail, con presencia en 177 comunas, de 16 regiones del país. Considera carnes, bebestibles, acompañamientos, ensaladas, postres, empanadas, entre otros productos.

Esta herramienta permite a las personas cotizar en forma georeferenciada, es decir, en los locales de las comunas en que viven.

El Director del SERNAC, Andrés Herrera, recalcó que "las carnes y bebidas concentran la mayor parte del presupuesto dieciochero, por lo que comparar precios en estos productos puede significar ahorros importantes para una familia promedio".

SERNAC recordó a las y los consumidores que tienen una serie de derechos, los cuales están establecidos en la Ley del Consumidor, principalmente a conocer los precios de los productos.

