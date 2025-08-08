Policial 08-08-2025

Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule



De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Complejo Volcánico Laguna del Maule cambia su nivel de alerta técnica a Amarilla.

En relación con el último Reporte de Actividad Volcánica (RAV), emitido durante la presente jornada, que evalúa el período comprendido entre el 1 y el 31 de julio, se indica que durante las últimas semanas, se ha observado un aumento progresivo de la sismicidad volcanotectónica en el complejo volcánico Laguna del Maule. Además, se han registrado diversos enjambres sísmicos, localizados principalmente en los sectores de Troncoso-Nieblas (suroeste) y en el sector este de la laguna.

En consideración a estos antecedentes técnicos proporcionados por SERNAGEOMIN, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente, por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule, vigente desde hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.



