Policial 09-10-2025

Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa



De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Complejo Volcánico Planchón Peteroa mantiene su nivel de alerta técnica Amarilla.

En relación con el reporte de Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), emitido a las 10:30 horas de hoy, se informa que durante los últimos días se ha evidenciado una evolución sostenida en la actividad externa e interna del Complejo Volcánico Planchón Peteroa. Posterior al reporte emitido el pasado viernes 3 de octubre, la actividad superficial mostró un incremento progresivo, consecuentemente, el lunes 6 de octubre las cámaras de monitoreo instaladas en las inmediaciones del complejo registraron la emisión de una columna de gas y piroclastos que alcanzó aproximadamente 1 kilómetro de altura sobre el cráter. Este aumento en la actividad superficial estuvo acompañado de una emisión de dióxido de azufre (SO2) de 151 toneladas a partir de las imágenes satelitales, siendo la mayor masa reportada desde el inicio de este ciclo.

Desde el punto de vista sísmico, persiste el registro continuo de señales asociadas a dinámica de fluidos en niveles someros, destacando la ocurrencia de una señal tipo tremor de origen profundo. Este último fenómeno sugiere la inyección de nuevos pulsos de material magmático desde sectores profundos, los cuales estarían promoviendo una mayor respuesta del sistema hidrotermal somero, coherente con la actividad superficial observada.

Según lo mencionado en los últimos Reportes de Actividad Volcánica publicados por SERNAGEOMIN para este sistema, y considerando lo anterior, no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía, explosiones de baja a moderada magnitud, que afecten el entorno inmediato en la zona de los cráteres activos.

En consideración a estos antecedentes técnicos proporcionados por SERNAGEOMIN, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Maule, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa, que se encuentra vigente desde el 18 de julio de 2025 y hasta que las condiciones así lo ameriten.

De igual forma, el SENAPRED mantiene el perímetro de seguridad de 4 kilómetros en torno al cráter principal del complejo volcánico.



