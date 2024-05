Agricultura 11-05-2024

Alertan sobre el daño de las heladas tempranas a la agricultura





• Brócolis, lechugas y acelgas, entre otras, pueden verse afectadas por la llegada anticipada del frío. Las regiones que van desde Coquimbo hasta el Biobío serán las más golpeadas por este fenómeno, indicó el agroclimatólogo de la Universidad de Talca, Patricio González Colville.



De acuerdo a datos del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología (CITRA) de la Universidad de Talca, los efectos del cambio climático y el fenómeno de El Niño, generaron el evento meteorológico que adelantó el invierno.

“Se están sumando las dos cosas. El cambio climático que nos está dejando menos lluvia y menos nieve cada año, con el evento de la Niña que se suma a este déficit de precipitaciones”, explicó el agroclimatólogo.

El especialista, indicó que “de acuerdo a los análisis que hemos realizado en el CITRA y teniendo como referentes otros eventos de La Niña, este invierno debería ser muy frío y con heladas. Estamos hablando de temperaturas bajo cero, mucha humedad, máximas que no van a superar los siete grados en el día, cielos cubiertos, nieblas y alguna lluvia esporádica que pueda caer durante el invierno, pero que no va a aportar a la suma anual, lo que generará un déficit que puede llegar hasta el 30 %”.

En relación a lo ocurrido durante el mes de mayo, el académico manifestó que, “no es normal que caiga nieve en la zona central de Chile en mayo. Para Santiago fue un hecho histórico y las temperaturas bajaron mucho, producto de que la masa de aire polar que nos invadió y que acompañaba al frente frío, era muy intensa”.

“Hasta el 20 de este mes las proyecciones indican que no va a llover. Mayo era relativamente cálido, pero se adelantó el invierno. Será muy frío, con temperaturas cercana a los cero grados o menos y máximas que no van a superar los 13 grados. Los mayores efectos obviamente se producirán en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Santiago, O Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, donde el fenómeno de la Niña normalmente genera impacto”, detalló.



EFECTOS EN LA AGRICULTURA

Al ser consultado sobre los efectos de las bajas temperaturas en la agricultura, el académico alertó que el problema será las heladas durante el invierno, ya que, “van a extenderse incluso hasta por 7 horas, registrando temperaturas mínimas alrededor de las cuatro o cinco de la mañana y que pueden ser de hasta -3°. Por lo que hay que tener la precaución, con todas las hortalizas de invierno, ya que, como crecen a nivel del suelo, estarán expuestas a una temperatura menor en dos grados a la que se mide en el cobertizo meteorológico, que está a 1.5 metros de altura”.

El agroclimatólogo de la UTalca explicó que, “el cambio climático está potenciando el evento de La Niña. Incluso probablemente se extienda hasta el 2026. Eso traerá más déficit de lluvia y potenciará lo que el cambio climático está trayendo en la zona central de Chile, que es una caída pluviométrica considerable y que no tiene retorno”.