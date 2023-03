Deportes 29-03-2023

Alex Vásquez asumió presidencia albirroja en la Corporación de Deportes Linares hasta octubre

- Preocupa déficit financiero y recursos no alcanzan para el pago de la planilla

La situación actual de los linarenses no es de las mejores en la cancha y fuera de ella. En la asamblea extraordinaria el edil Mario Meza dio a conocer la radiografía que vive actualmente la institución. Dijo que los recursos económicos existentes no alcanzan para el pago de la planilla y que la única solución es abrir la SADP para la llegada de nuevos inversionistas que podrían solucionar el déficit existente. De acuerdo a estimaciones la planilla de los albirrojos debería superar los 30 millones de pesos.

Cerca de 25 ´personas se dieron cita para escuchar la verdad de lo que sucede en Deportes Linares. En la oportunidad se hizo oficial la renuncia de David Avendaño, asumiendo en su reemplazo en forma interina Alex Vásquez. En la oportunidad se propuso incorporar a los socios del 2022, pagando una membresía, para volver a estar presentes en los registros actualizados, algo que se dará a conocer próximamente. También existe la posibilidad de bajar el valor del carnet de socios que está por las nubes. Existe la idea de poder relanzar la campaña del socio tarea que deberá analizar la nueva directiva.

Alex Vásquez, entrego sus primeras palabras a la cabeza de la institución: “es un desafío muy difícil, estoy muy contento lo asumo con la mayor altura de miras, espero responder a las expectativas de los hinchas, por eso hago un llamado si hay inversionistas para que se sumen a la campaña, porque en esta división no se reciben dineros, al contrario, hay que pagar por jugar”.

En la ocasión estuvo presente el presidente de la SADP, Alexis Gaete, quien señaló: “este es un fierro caliente, pero nosotros queremos estos colores, me gustan los desafíos y estaré dispuesto a escucharlos a todos, abrir las puertas del club, porque hay que transparentar cosas, porque cuando estábamos en la otra vereda reclamábamos, estoy con mucho optimismo y creo que esto tenemos que sacarlo delante de una u otra forma. No podemos seguir sobreviviendo sin accionistas, pero tenemos que estudiarlo bien, no se pueden volver a cometer los mismos errores pasados”.

El panorama está muy complicado porque en estos momentos no hay dineros para cancelar la planilla del mes de abril. Actualmente hay 8 millones y faltan 22 que se deben reunir. La realidad económica nos dice que con la recaudación y algunos letreros en el estadio no da para financiar al equipo en el fútbol profesional. Por eso habría novedades con dos inversionistas que estarían dispuestos para dirigir la institución.

En el partido de esta tarde frente al equipo de Buenos Aires de Parral , la entrada tendrá un valor de 3 mil pesos general , los niños hasta 12 años no pagan y la visita también cancelará 3 mil pesos .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo