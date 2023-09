Opinión 12-09-2023

Alfabetización: una estrategia para el desarrollo

María Jesús Honorato Decana Facultad de Educación Universidad de Las Américas



De acuerdo con la Unesco, la alfabetización es más que un conjunto de habilidades de lectura, escritura y cálculo. Se le define como “un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más digital”. Es un proceso de aprendizaje continuo, compuesto por un conjunto amplio de competencias, como las digitales y la educación para el desarrollo sostenible.

Todo lo anterior indica que la adquisición de la alfabetización no es un acto aislado. Entonces, resulta imposible pasar por alto la pandemia y el extenso periodo de aulas cerradas. Ya en 2020 la Unesco afirmó que “el estado del aprendizaje de las generaciones más jóvenes tendrá un impacto negativo significativo en su capacidad futura para progresar en la vida y en el trabajo, para lo cual son indispensables las destrezas de alfabetización”.

Hemos visto que el retroceso en los aprendizajes es más grave en los primeros años cuando se aprende a leer y escribir. Un estudio de la Universidad de los Andes de 2022 estableció que el 96% de los alumnos de primero básico no conocen el alfabeto y, por lo tanto, no pueden leer libros indicados para su edad.

¿Qué estrategias podemos aplicar de manera urgente? La primera, incentivar la asistencia a clases. Lo que ocurre en el aula es irremplazable, ya que allí no solo se produce la transmisión de conocimientos, sino también interacciones de impacto profundo en el desarrollo personal, empezando por el juego y exploración en los primeros años; pasando por la participación, autoconocimiento, vinculación con el entorno y confianza en adultos responsables; hasta llegar a la identificación con los pares, construcción de la personalidad, participación dialogante, trabajo con otros, desarrollo de talentos, organización y la formulación de preguntas.



Por su parte, la Agenda 2030 de Unesco impulsa la estrategia de alfabetización en 4 ámbitos prioritarios: apoyo a los Estados en la elaboración de políticas y estrategias de alfabetización; atención a las necesidades de aprendizaje de grupos desfavorecidos, como mujeres y niñas; uso de tecnologías digitales para ampliar y mejorar el aprendizaje; y la evaluación de los programas y las competencias de alfabetización.



Hacerse cargo de la alfabetización es fundamental, ya que ésta empodera a las personas al ampliar sus capacidades, permitiendo su mejor acceso al mercado laboral, lo que a su vez reduce la pobreza. Es una ganancia para la persona, pero también para los Estados.

Por todo esto recibimos con alegría la noticia de la suspensión del paro anunciado por el Colegio de Profesores, ya que un día menos de clases es un día menos para el indispensable proceso de alfabetización que celebraramos en todo el mundo el 8 de septiembre. Un día menos que se hubiese agregado a la extensa suspensión de clases debido a la pandemia, cuyas consecuencias es imposible aún de dimensionar.