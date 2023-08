Social 09-08-2023

Alianza entre Fundación Maule y UCM permite que estudiantes de comunas rurales se preparen para ingresar a la educación superior

- Esto gracias a la implementación del Preuniversitario Brotes en las comunas de Romeral, Villa Alegre y Vichuquén.



Fundación Maule y la Universidad Católica del Maule (UCM) firmaron un convenio con las municipalidades de Romeral, Villa Alegre y Vichuquén, con el objetivo de implementar el Preuniversitario Brotes en dichas comunas, para que estudiantes que por diversos motivos no tienen opciones de prepararse para ingresar a la educación superior, lo puedan hacer de forma gratuita.

Los beneficiarios directos son estudiantes de cuarto medio de colegios municipales y particulares subvencionados, así como también, egresados de cuarto medio. Para cada localidad existen 30 vacantes.

Alfredo Moreno, presidente de la Fundación Maule destacó que “los estudiantes van a poder tener clases en su propia comuna, sin tener que desplazarse, con buenos profesores respaldados por la universidad. Hay que agradecer a empresas de la zona que hemos contactado y se han comprometido con una tremenda voluntad y disposición. (…) este es el fin de la fundación, poder ayudar a que en la región del Maule nadie se quede atrás y poder colaborar con las personas que tienen más dificultades”.

Por su parte, Jorge Acevedo, director de Admisión de la UCM, dijo que el objetivo es “dar acceso al preuniversitario a estudiantes que no tienen la posibilidad al igual que un estudiante de una comuna urbana, y en ese sentido no solo se destaca el trabajo del preuniversitario en dar una prueba, sino que hay un trabajo vocacional, permanente y un seguimiento para poder apoyarlos en este acceso a las universidades”.

Patricio Rivera, alcalde de Vichuquén, agradeció esta instancia, mencionando que “son hartas las brechas que existen, son hartas las dificultades, por lo que este tipo de convenios apuntan a poder disminuir esas brechas, que nuestros estudiantes tengan otras posibilidades y muchas herramientas para poder enfrentarse a los procesos académicos para que logren seguir adelante”.

Gracias al financiamiento de la empresa privada, (en este caso la empresa Valle Frío y Viña Aguirre) es que se podrá implementar esta iniciativa en las comunas antes mencionadas: “participamos constantemente en organizaciones sociales dentro de nuestra comuna (Villa Alegre) y es parte de nuestra responsabilidad social ser un aporte para los niños, jóvenes y todos los que lo requieran” dijo al finalizar el punto de prensa, Rodrigo Arriagada de la Viña Aguirre.

En la oportunidad también estuvieron presentes el director ejecutivo de la Fundación Maule, Juan Eduardo Prieto, así como también Guillermo García, quien es parte del directorio de dicha entidad.

Las clases partieron el 1 de agosto y están enfocadas en las asignaturas de Matemáticas, Ciencias, Historia y Geografía y Comprensión Lectora, organizadas 4 veces a la semana posterior al horario regular de clases de los estudiantes.