Nacional 09-03-2023

Alipio Vera está internado tras complicarse cirugía cardiaca: Su hijo afirma que "el panorama no es tan esperanzador"

El reconocido periodista se iba a someter a cuatro bypass cardíacos, pero la operación no resultó como esperaba y sufrió un infarto cerebral. "La verdad es que está mal", comentó su hijo Rodrigo Vera.

El reconocido periodista de televisión Alipio Vera (77 años) –premio nacional de periodismo en 2013– se encuentra en un delicado estado de salud, internado desde el viernes pasado en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. El profesional ingresó al recinto hospitalario para someterse a una cirugía cardíaca, que estaba programada, pero la intervención se complicó y sufrió un infarto cerebral. Su hijo, el periodista deportivo Rodrigo Vera, entregó más información sobre su estado de salud a "Las Últimas Noticias": "Entró el viernes, estaba planificado que se sometiera a cuatro bypass (cardíacos), pero su cirugía presentó muchísimas complicaciones y no salió como esperaba. Y (Alipio) está con algunos daños y no se sabe la proyección de éstos. Está muy complicado de salud, la verdad es que está mal", comentó. Contó que "como familia estamos muy afectados, con mucho dolor, esperando lo que nos digan los médicos. Ha sido un golpe inesperado, un mazazo. En esos momentos el panorama es muy difícil, no tan esperanzador. En este minuto no está en riesgo vital, pero su situación es muy delicada". Rodrigo Vera recordó que "él entró a su cirugía muy bien, de buen ánimo, con ganas de seguir su ritmo de vida porque él es imparable y totalmente activo, tal como se le conoció siempre". Alipio Vera ha sido rostro de programas como "Informe especial", de TVN, y del área de reportajes de Canal 13. Actualmente, estaba viviendo en Carelmapu, en la Región de Los Lagos, y en los últimos meses se había trasladado a Santiago para realizarse chequeos médicos.