Crónica 23-07-2024

Almuerzo y coloquio con expertos internacionales vivieron los beneficiarios del PDT Maule 4.0



Hasta la Fundación Innova llegaron los beneficiarios (as) del PDT Maule 4.0 para celebrar los éxitos obtenidos tras finalizar el curso Huella de Carbono y conversar sobre sustentabilidad con destacados profesionales.

Recordemos que este Programa de Transferencia Tecnológica es apoyado por Corfo Maule y ejecutado por la empresa BlueOakCorp. Su objetivo general es expandir la oferta y diversidad productiva de un conglomerado de empresas agroindustriales hortofrutícolas de la Región del Maule.

Este propósito se materializará mediante la adopción de prácticas y técnicas innovadoras de economía circular e industria 4.0, concebidas para potenciar la competitividad de las empresas participantes y su objetivo primordial, es incrementar la eficiencia del proceso productivo y reducir la generación de residuos, logrando así una mejora sustancial en la eficacia operativa y generando nuevos productos que añadan valor al conjunto. La implementación de estas medidas se inscribe en la búsqueda constante de optimización y sostenibilidad en el ámbito agroindustrial.

En el evento, Christian Izquierdo, asesor internacional con 20 años de experiencia en producción limpia y consultor senior en auditorías ambientales, destacó la importancia de apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes). "A veces se nos olvida que el 80% o 90% de las empresas, dependiendo del país, son pymes. Son las que más debemos ayudar porque son las que más necesitan ese tipo de apoyos. Luego, creo que es muy bueno en general, en cualquier lugar, que no se concentre todo en el centro o en las ciudades grandes. Tener polos de desarrollo en provincias es muy importante, ayuda a que crezca la economía local y a mejorar todo," señaló Izquierdo. Añadió que las empresas son el punto de desarrollo, ya que generan oportunidades de trabajo y aplican conocimientos, fortaleciendo cualquier sociedad.

Cristian Cárdenas, consultor internacional en energía y eficiencia energética y director ejecutivo del Centro de Diagnóstico Industrial de la Universidad de Florida, también participó en el coloquio, aportando su vasta experiencia en la materia. Cárdenas resaltó la relevancia de iniciativas como el PDT Maule 4.0 para la transformación y modernización del sector agroindustrial en la región.

Entre los asistentes se encontraba Patricio Soto, encargado del área de investigación y desarrollo de Agroindustria Surfrut, quien expresó su satisfacción con los conocimientos adquiridos a través del programa. "Este programa ha sido muy ilustrador, todo un despertar de ideas, elementos y cosas que no conocíamos. Como señalaba hace un momento, estos materiales que muchas veces damos por descartados, que se van a rellenos sanitarios sin una importancia alta, ahora los vemos como posibilidades y alternativas de procesamiento y tecnologías," comentó Soto. Agregó que dichos materiales pueden convertirse en nuevos modelos de negocios y que ve importantes posibilidades de colaboración con otras empresas del sector para desarrollar este tipo de iniciativas.

Desde Corfo señalaron que este PDT es muy importante ya que promueve la sustentabilidad en el Maule, valor que buscan fomentar en todos sus programas. La directora regional Sara Ramírez Cruz señaló que “las y los beneficiarios que han participado de este programa, pudieron adquirir nuevos conocimientos en torno a la economía circular, la innovación y la eficiencia energética. Como Corfo promovemos el desarrollo en las empresas agroindustriales del Maule, a través de programas como éste. Es importante recordar que nuestra dirección regional cuenta con una iniciativa emblemática enfocada a la Industria 4.0 en el sector agroalimentario que busca llevar acciones que fomenten la adopción y uso de tecnologías para enfrentar el cambio climático, la sostenibilidad, aumento de la producción, disminuir los costos e incrementar la rentabilidad”

El equipo de BlueOakCorp, junto a Maule Alimenta y el Núcleo Tecnológico Curauma han realizado una serie de actividades para llevar a cabo los objetivos propuestos y de esta manera, entregar los conocimientos con los cuales Corfo Maule busca capacitar a las empresas agroindustriales de la zona.