Nacional 09-08-2024

Alto IPC: Analistas desmenuzan la inflación de julio y advierten que el "tarifazo" eléctrico volverá a presionar

El alza en las tarifas eléctricas y el efecto rebote del "CyberDay", fueron los principales factores que marcaron el alto Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual registró un aumento mensual de 0,7% en julio. Con este dato, la inflación acumulada en lo que va del año alcanza un 3,1%, mientras que en términos interanuales se sitúa en 4,6% según la serie empalmada del índice, alejándose de la meta del Banco Central de un 3% anual.

Por eso, tras este dato los analistas manifestaron cierta cautela y coincidieron en que las presiones inflacionarias se mantendrían, aunque algunos esperan una desaceleración en los próximos meses. De igual modo, no se alcanzaría a estar muy cerca de la meta de 3% del Banco Central. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó que "algo más de cuatro décimas" del alza en julio se deben a las subidas en las tarifas eléctricas, mientras que el resto se relaciona con el "efecto rebote del “CyberDay”, que es algo que se ha ido verificando a través del tiempo", lo que se reflejó con la fuerte alza de 13,5% del transporte aéreo internacional y también fue importante la subida de 2,9% de los gastos comunes, lo que se podría explicar por el mayor precio de la luz. Marcel anticipó que para agosto se espera una inflación menor debido a la desaparición de algunos factores que presionaron los precios en julio. "Para el año en su conjunto lo que se está proyectando por el Banco Central es una inflación algo superior al 4% y nosotros (Hacienda) no tenemos mayores diferencias con esa estimación", añadió. Ignacio Muñoz, investigador de Clapes UC, indicó que el incremento del IPC en julio "superó las expectativas del mercado", destacando que el alza en las tarifas eléctricas explicó cerca del 38% del aumento total del índice. No obstante, Muñoz considera que "esta cifra no cambia nuestra visión de que la política monetaria se ubica en niveles fuertemente contractivos y que la TPM debe seguir bajando en lo que queda de año". Por su parte, Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, señaló que la cifra de julio está alineada con sus proyecciones y que, hacia los próximos meses, se esperan cifras más bajas. Sin embargo, advirtió que "el factor de tarifas eléctricas volverá a aparecer en octubre, lo que llevará nuevamente en ese mes una incidencia relevante. Para agosto prevemos una inflación de 0,3% mensual".