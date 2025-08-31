Social 31-08-2025

Alumnos de Talca y Yerbas Buenas competirán en la final nacional del torneo de autos propulsados por hidrógeno verde



● Dos establecimientos de la región del Maule integran los 20 equipos provenientes de todo el país que participarán en la competencia organizada por la Red de Liceos SOFOFA, entre el 2 y el 4 de septiembre.



El H2 Grand Prix 2025, torneo de autos propulsados por hidrógeno verde, ya encendió motores rumbo a su final nacional, que se disputará entre el 2 y el 4 de septiembre en Santiago. La actividad que cuenta con el patrocinio del ministerio de Energía y con el apoyo de Colbún, se realizará en el marco de Hyvolution, la cumbre del hidrógeno verde (H2V).

La región del Maule dirá presente con dos liceos: el Centro Educativo Salesianos Talca, que competirá con los equipos HidroRacing CEST e HydroForce; y el Liceo Bicentenario Marta Martínez Cruz de Yerbas Buenas, con el team Hydrostorm.

En total, 20 equipos de nueve regiones (Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes) participarán de esta iniciativa que forma parte del programa internacional H2 Grand Prix, orientado a la formación práctica en ciencia e ingeniería. Los estudiantes diseñan, construyen y compiten con vehículos a control remoto que funcionan con celdas de combustible de hidrógeno verde.

Con un marcado enfoque de género, el torneo garantiza la participación femenina en cada equipo, lo que cobra relevancia en especialidades técnicas como mecánica automotriz, mecánica industrial o electricidad, donde las mujeres aún son minoría. El equipo ganador representará a Chile en la final mundial, cuya sede será anunciada próximamente.

“Como Red de Liceos SOFOFA nos sentimos orgullosos de impulsar la participación de los alumnos de liceos técnicos profesionales de todo el país en esta competencia que trajimos a Chile en 2024 y que ha crecido gracias al compromiso y entusiasmo de estudiantes y profesores. En 2026 se ampliará también a establecimientos científico-humanistas”, señaló Pablo Kusnir, gerente general de la Corporación SOFOFA, quien acotó que modelos como estos articulan la demanda energética local, con la formación temprana de capital humano desde los aportes de la industria energética y el sector público.

“El H2 Grand Prix es mucho más que un torneo, es una oportunidad para acercar a los jóvenes a la investigación y al uso de energías renovables, convirtiéndolos en protagonistas de la transición energética. Queremos fortalecer sus competencias técnicas, pero también habilidades como la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, junto con el aprendizaje en sostenibilidad ambiental y energías limpias”, agregó.



