martes 19 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Opinión 19-08-2025
    Alza de la energía eléctrica: una falta de consideración con las familias del Maule
    Mario Meza Vásquez
    Alcalde de Linares

    Como alcalde de Linares no puedo quedar indiferente ante el brusco y repentino aumento en los cobros de la energía eléctrica que hoy afecta a miles de familias de nuestra comuna y de la Región del Maule.

    En medio de una realidad económica difícil, donde las familias ya enfrentan el alto costo de la vida, el Gobierno no puede permitir que se siga castigando el bolsillo de la gente. Esta alza no solo es injustificada en su magnitud, sino también inoportuna e insensible con la realidad de las y los vecinos.

    Exigimos que las autoridades nacionales escuchen con urgencia a las regiones, entreguen explicaciones claras y, sobre todo, medidas concretas para frenar este impacto. La energía eléctrica es un servicio básico, no un lujo, y debe ser garantizada con precios justos y accesibles.

    Desde Linares levantamos la voz por nuestras familias. No aceptaremos que una mala decisión centralista vuelva a golpear la calidad de vida de nuestra gente.
    Freddy Mora | 48

