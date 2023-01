Nacional 04-01-2023

American Airlines ingresará a propiedad de JetSmart: FNE aprueba sin condiciones la operación



La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó sin condiciones la operación mediante la cual American Airlines ingresará a la propiedad de JetSmart Airlines, del fondo Indigo Partners, mediante la compra de una participación minoritaria. "Apruébese en forma pura y simple la operación analizada en la investigación, consistente en la adquisición por parte de American de una participación minoritaria en JetSmart", señaló la resolución de la FNE.



"Que, para efectos de analizar un potencial riesgo de bloqueo de insumos o de clientes, se tuvo en consideración que JetSmart no ha suscrito, y, por lo tanto, no mantiene ningún tipo de acuerdos de cooperación vigentes con otras aerolíneas", agregó la fiscalía. En consecuencia, continuó, "la operación no implicará un cambio en las condiciones que enfrentan los competidores actualmente, no observándose entonces efectos relevantes en la competencia con ocasión de su materialización". Además, expuso que "dado que las partes no cuentan con acuerdos con terceros que tengan como objetivo la comercialización de vuelos que involucren Chile, fue posible descartar que estas tengan la habilidad o los incentivos para ejecutar una estrategia de bloqueo de insumos o de clientes, con respecto a los acuerdos que involucren transporte de pasajeros". Fue en julio de 2021 cuando JetSmart y American Airlines firmaron una carta de intención para sellar un acuerdo de código compartido y la compra de una participación minoritaria en la aerolínea con sede en Santiago, la que se materializaría mediante la inversión de American Airlines en JetSmart.