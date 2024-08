Nacional 16-08-2024

Amor dice que la despidieron "por ser hija de mi padre" y acusa "matonaje" desde autoridades de Gobierno

Isabel Amor, quien fue directora de Sernameg en Los Ríos por solo dos días -y que, por lo mismo, su caso ha sido ampliamente debatido esta semana- aseguró este jueves que la despidieron "por ser hija de mi padre" -quien fue condenado por violaciones a los derechos humanos en dictadura- y acusó "matonaje" por parte de las autoridades de Gobierno. Además, y pese a que anunció que tomará acciones legales, afirmó que le hicieron "un daño" que no sabe "cuán recuperable es". "Mi nombre ha sido embarrado", indicó.

"Ahora creo que me despidieron por ser hija de mi padre, porque mi padre es una persona que está condenada por la justicia por crímenes en dictadura", reveló en primer lugar a Meganoticias. Amor accedió al cargo tras un concurso de Alta Dirección Pública y, en ese sentido, cuestionó que haya personas que la critiquen por no haber mencionado el caso de su padre en el proceso de postulación, pues "es conocido". "Resulta que uno no tiene por qué andar diciendo cuál es la situación legal de sus familiares en los periodos de postulación. Eso por un lado, pero por otro, nadie me lo preguntó. Lo que miden son tus habilidades para hacer el trabajo.