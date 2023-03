Opinión 30-03-2023

Amor eroticus privilegium humanum est



Carlos Cabezas Gálvez.

Escritor, poeta y ensayista chileno







No he dejado de intentarlo con toda la fuerza que da el amor,

no me ha importado que pasen los años y tampoco disimularlo

que he sido más que un loco esperando la oportunidad…

de poseer tu amor.



Hoy, no sé, si estamos locos viviendo un mismo sueño

compartiendo la misma cama, dándonos volteretas de placer…

encendidas de pasión.



Te miro desnuda y me has arrancado mi corazón.

¡Qué bella te ves! Jamás he creído en los milagros

y lo que nos está sucediendo entre tú y yo

no es para creerlo, embriagándonos y reprochándonos…

por los años perdidos.



Tirados en el suelo nos reímos y gozamos de este gran momento,

agónicos nos resbalamos sobre nuestros cuerpos

sudados y cruzados y el milagro se repite con la intensidad

de un gran relámpago mientras en el cielo…

vuelan mariposas fantasmales.



Nos bebemos el uno al otro en cada chispa provocadora

que salta de nuestros ojos la alegría y el placer no se cansa

porque estamos hechos para amarnos, y el mundo

se aleja con sus provocaciones y sus ruidos

y volando como halcón y golondrina nos amamos…

y cegados ya no vemos el sol ni las flores.



Solo huelo el aroma de tu blanco cuerpo del cual

no quiero despertar que me lleve a un desgarrador

exorcismo social que quiere alejarme del valor, que…

amor eroticus privilegium humanus est.



Me raptas a tu ensueño y placer porque estamos hecho

el uno para el otro…

nos seguiremos amando, han quedado atrás las heridas

nos estamos dando sinceros corazones verdaderos

los susurros de amor, de aquella lejanas melancolías

hoy se han convertido en reales…

expresiones de encantos.



Nuestras almas ya han sobrepasado los límites de nuestros

sueños y fantasías y hoy hemos caídos en orgías propias

del imperio de los césares, no nos importa el cansancio

que se hace el sordo y la sordidez y lo procaz…

amenizan nuestros encuentros.



Perdiendo la razón, con amenazas de muerte

con sus vértigos y riesgos yacientes porque entre nosotros

todo es consentido, tal vez, con la poca razón

que nos queda… menos morir oxidados,

y envueltos en alentadoras poesías escritas en formas inenarrables,

porque fuimos concebidos, mi amada mujer, hermosa,

amante y audaz, para amarnos…

el uno para el otro.