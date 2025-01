Política 14-01-2025

Ampliado Regional Maule del PS proclamó a Paulina Vodanovic como candidata a la Presidencia de la República del partido

Fue en la sede del Partido Socialista de Chile en Talca, donde se realizó el Consejo Ampliado Regional del Maule de la colectividad, la que contó con la presencia del Secretario Nacional de la colectividad, Camilo Escalona y de la Presidenta Nacional del partido, senadora del Maule, Paulina Vodanovic.

En la ocasión, la dirección regional del PS junto a sus militantes, proclamaron a la senadora del Maule y Presidenta Nacional del PS, Paulina Vodanovic, como la candidata a la Presidencia de la República del partido, tal como reconoció el secretario nacional, Camilo Escalona.

Una buena reunión, con una voluntad de enfrentar con unidad los desafíos tan grandes como son los del 2025 en la elección parlamentaria y presidencial. Se ha generado una mística y un ambiente de asumir esos desafíos en unidad, y efectivamente el regional Maule a puesto el nombre de Paulina Vodanovic como candidata del partido a la Presidencia de la República, discusión que se dará en marzo y que está muy cerca, dijo el secretario general del PS, Camilo Escalona.

Por su parte, la senadora del Maule y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, agregó que muy contenta y agradecida de la presencia de Camilo Escalona en este ampliado regional Maule, agradecida del apoyo y trabajo en unidad. También del PS Maule que me ha honrado al proclamarme como candidata del partido a la Presidencia de la República, aunque he señalado que no es el momento, agradezco el voto político. Hoy la preocupación es la Reforma de Pensiones, en eso nos centramos por ahora, en jubilaciones dignas para nuestras adultos mayores.