jueves 28 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Editorial 27-08-2025
    Ampliar cárceles
    En casi 36 meses se pueden reducir los plazos para la construcción de determinadas cárceles, según lo establece el proyecto de ley que exime de trámites y reduce los plazos para la ampliación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que fue aprobado en general por la unanimidad de la Sala del Senado.

    Ahora corresponde que la iniciativa, que cumple su segundo trámite constitucional, sea analizada en particular por la Comisión de Constitución, para lo cual se fijó el 4 de septiembre para presentar indicaciones.
    Según explicó la presidenta de la Comisión de Constitución, senadora Paulina Núñez, el objetivo de este proyecto es establecer reglas especiales para eximir de trámites y reducir plazos para la alteración, ampliación, reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios, que permitan conseguir una tramitación acorde a la urgencia para dar respuesta oportuna a la sobrepoblación penal que existe en el país.

    Para ello se establecen medidas que buscan permitir la ampliación oportuna de plazas regulares, la creación de Centros Penitenciarios Femeninos y módulos de máxima seguridad.



    Freddy Mora

