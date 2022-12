Política 27-12-2022

AMUCH: observatorio territorial de seguridad inicia su trabajo de coordinación con Carabineros y Gendarmería



Luego de dar a conocer la creación del Observatorio Territorial de Seguridad de la AMUCH, el Coordinador Ejecutivo de la instancia, Esteban Díaz, sostuvo reuniones con representantes del OS14 de Carabineros y de Gendarmería de Chile, con el objetivo de iniciar un trabajo de coordinación y colaboración en el ámbito de seguridad y prevención del delito.

En la oportunidad, el área de Estudios de la AMUCH, abordó los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado a 294 municipalidades del país, con el fin de obtener información respecto de la organización y planificación en seguridad de los territorios.

El Observatorio territorial de Seguridad fue dado a conocer el 14 de diciembre por el presidente de AMUCH, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, en una ceremonia que contó con la asistencia del General Director de Carabineros, Ricardo Yañez; la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza; el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, entre otros asistentes.

La estructura de la instancia contará con un coordinar ejecutiva a cargo del ex sub director de Carabineros, Esteban Diaz. Además, se conforma por un Consejo Asesor, integrado por el ex ministro del Interior y ex alcalde, Rodrigo Delgado; el ex director nacional de Gendarmería, Christian Alveal; el actual presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia y el cientista político, Aldo Cassinelli.