Opinión 29-07-2025

Ana Constanza Pérez Cerda (q.e.p.d.)

(Manuel Quevedo Méndez)



Profundo pesar ante el sensible fallecimiento de la Srta. Ana Constanza Pérez Cerda, quien fuera profesora y directora del colegio Lucila Godoy de Linares, durante varios años y entregando, con dedicación y cariño, lo mejor de sí, a la comunidad educativa.



Me acabo de enterar de la partida de un ser único, una mujer gigante entre gigantes de la educación, Maestra entre Maestras.

Dueña de un don otorgado por Dios Padre, un don que la hizo un ser especial, su don "Enseñar", sí enseñar, pero no enseñar por un deber adquirido, sino que enseñar porque esa era su esencia de vivir.

Tuvimos el privilegio de ser parte de aquellos a quienes enseñó, labor que realiza de forma tierna, sencilla, perfecta, siempre envuelta en un manto de ternura y amor.

Hoy, va nuestra mirada al cielo, seguros que nuestro Padre Celestial le acoge con el mismo cariño y ternura con la que nos enseñó y nos entregó valores.

Gracias por todo el amor entregado Srta. Constanza en su enseñar, en su calidez para hablarnos y guiarnos en el comienzo del caminar de nuestras vidas.



Sentimientos encontrados ante la triste noticia de la partida de la Sta. Constanza Pérez (q.e.p.d.) un ejemplo de educadora y de una entrega con empatía generosa, con cada grupo de alumnos y alumnas, a los cuales supo educar, desde su calidez humana.



Agradecemos el valioso legado que dejó en su vida terrena y educacional. Gracias por todo, estimada Srta. Constanza. Siempre presente en nuestros corazones.



Su funeral se realizó en la tarde de ayer.