Opinión 18-06-2023

Ana María Esther Rojas Morales Hay quienes dejan huellas indelebles.

Manuel Quevedo Méndez



Con la mente y los ojos brillantes de la dueña de casa, he compartido una grata tarde de miércoles, acompañado de su increíble sabiduría; agradeciendo el privilegio de dialogar en sencillas palabras, mientras dos de sus hijos preparan la entrada de la casa para recibir a los familiares que llegarían el sábado 17, a celebrar los cien años de la madre, abuela, bisabuela y tatarabuela. Como consecuencia de esa conversación, surgen estas líneas otoñales, en la calidez de su hogar y saber de su manera de vivir plenamente sus 100 años. Espero reflejar, en estas líneas -a horas de la llegada de su cumpleaños- con el mismo espíritu jovial y juvenil, y su espontánea y sincera sonrisa.

Doña Ana María Esther, nació en Linares el 18 de junio de 1923, en la casa esquina de calle Independencia con San Martín (esquina sur), en un lugar que funcionaba como maternidad. Cosa natural, para la época, porque la mayoría de las mujeres daban a luz en casa, sin asistir al hospital. Sus padres, Luis Rojas del Campo y Esther Morales Vallejos. Estudió hasta 3er. año de primaria en el colegio María Auxiliadora de Linares; luego, en un colegio de las Monjas alemanas de Bellavista, en Santiago, junto a sus hermanas Graciela, María Eugenia y Carmen.

Se casó con Kurt Möller Bocherens, en 1941, quien fuera Intendente de Linares (2º. período presidencial de D. Carlos Ibáñez del Campo). De esa unión nacieron 9 hijos: Gloria María Esther, Marcela María Angélica, Kurt Luis, Carmen Liliana, Federico Augusto, Luis Enrique, María Isabel, Carlos Alberto y Erika Luz. Recuerda que dos de ellos están fallecidos. Y, a la fecha, cuenta con 25 nietos, 43 bisnietos y 5 tataranietos.

Vive en Linares, muy tranquila y de fácil conversación. De lo humano, algo de lo divino (rezando por una bisnieta que rendía examen de título, para ser doctora, este miércoles) y varias cosas de la tecnología actual. La estufa a pellet (que maneja y limpia todos los días), las máquinas que hacen la limpieza del hogar, y un aparato moderno al cual le pides un tema musical y te lo hace oír de inmediato. Es una persona autovalente. Me señala que ayer (martes 13), fue a renovar su cédula de identidad.

Sigo la conversación, entusiasmado. Salta de un tema a otro, para aclarar algo o corregirme, “porque yo estuve ahí; a mí no me vienen con cuentos”. Personas como ella, pertenecen al valioso grupo de personas mayores que dejan huella por su nobleza y su carácter. Es una vecina de esta tierra encantadora, a quien hemos visitado para agradecer estos 100 años de vida en plenitud.

Llegan nueve corazones. Son los granos de la espiga familiar, símbolo del esfuerzo y trabajo de una familia feliz, aunque Carmen Liliana y Erika Luz -ya partieron a la Casa Eterna-; desde lo alto junto a su padre, también saludan y se unen felices a su madre.

Una celebración familiar, plena de gestos y símbolos que emocionaron a todos. A la madre, a la abuela, a la bisabuela que, al ver y recordar a sus 25 nietos, 43 bisnietos y 5 tataranietos, cómo agradecían desvelos y atenciones dedicadas a cada uno de ellos. Se encontró en todos. Y en cada uno de ellos se veía reflejada, su alegría, su humildad, su constancia, su sacrificio por servir a todos, y haber salido adelante, a pesar de las dificultades de aquellos tiempos.

Enviudó joven. Su esposo falleció a los 59 años; por lo cual tuvo que esforzarse, y salir adelante con su familia. Sabe muy bien lo que significa sacrificio y adversidad. Está contenta, porque el patrimonio heredado, quedó en sus hijos y cada cual lo supo aprovechar y formar su propia familia. Esta noble mujer, ha confiado mucho en Dios y esa fe ha sido una fortaleza en medio de la vida: “Dios es quien nos ayuda a salir adelante; por ello hay que confiar en él”.

Atrás quedaron las duras faenas en el campo, en la embotelladora; donde había que cumplir y colaborar junto a su esposo. Esta linarense, ha vivido muchas alegrías y tristezas a lo largo de sus 100 años, que le han forjado en la sencillez, nobleza y cariño para su gente. Es por eso que su familia demuestra su enorme gratitud, por un ejemplo de entrega tan hermoso, durante tanto tiempo.

La residencia de la señora Ana Ma. Esther se ha vestido de gala, para festejar los 100 años como madre, abuela, bisabuela y tatarabuela. De reconocida trayectoria en la provincia de Linares, acompañando a su esposo en las tareas de Intendente de Linares. La presencia de su extensa familia llegó con la alegría a su casa, para saludar sus 100 años de larga vida.

Hubo ramos de flores, torta con cien velas que ella sopló rodeada de la alegría y felicidad de todos, recordando que cuando celebró los 95 años, le decían “a cuidarse para llegar a los 100”. Este sábado su casa se volvió a llenar de alegría y recuerdos de felicidad, envueltos en el papel celofán llamado afecto sincero para la madre, la abuela, bisabuela y tatarabuela.

La conversación sostenida con la señora Ana María Esther fue distendida y generosa. Entre anécdotas e historias viajamos al pasado. La imaginación, me permitió ser parte de hermosas y emotivas historias para ambos. Estas líneas son un agradecimiento sincero, junto a una taza de té. Dos de sus hijos preparaban la entrada de casa (alfombra roja incluida), por donde ingresaría la familia para los 100 abrazos de cariño y afecto sincero.

Escucharle ha sido un regalo de sus recuerdos. Surgen palabras de cariño y comprensión, su esposo, su ciudad, sus hijos, sus nietos, bisnietos y tataranietos. En su memoria, situaciones, nombres, acciones ofrecidas con sincera sonrisa, una tarde de otoño; señalando consejos que tanto valor tienen para los suyos y también para mí. Una persona entrañable que tiene palabras de apoyo para un consuelo. Sus ojos vivaces son de una madre, abuela, bisabuela y tatarabuela risueña. Hermosa historia de vida, templando situaciones en busca de armonía.

La celebración del cumpleaños número 100 de la señora Ana María Esther, no solo fue un momento de alegría para los suyos. También una oportunidad para destacar el valor de la familia. Y su historia, en tiempos difíciles, nos recuerda la importancia de unidad y compromiso con los seres más queridos.

Señora Ana María Esther: debo agradecerle. Ha sido un regalo que Dios ha puesto en mi vida. Por ello, quisiera detener el tiempo y guardar cada instante, de esa cálida conversación en su hogar. No es extraño que hijos, nietos, bisnietos y tataranietos la quieran tanto, porque ese cariño es el fruto que usted ha sembrado y ellos siguen el surco trazado, aprendido de usted. Gracias por dedicarles su vida y una feliz celebración de sus cien años.