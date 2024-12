Social 19-12-2024

Análisis financiero y tributario: Cómo las pymes pueden terminar bien el año y comenzar a planificar su 2025

● El experto contable y tributario de Maxxa, Diego Plaza, recomienda que las pymes se adelanten con su planificación contable y elaboren una estrategia de gestión financiera sólida para cerrar el 2024.



El 2024 ha sido un año desafiante en términos de crecimiento. Tras un Imacec de variación nula en septiembre, el Ministerio de Hacienda reconoció que la meta de crecimiento anual del PIB de 2,6% que tenía el Ejecutivo no se alcanzará. Esta situación afecta particularmente a las pymes, cuyo nivel de ventas y desarrollo está condicionado por la actividad económica del país.



En este escenario, es muy relevante que las pymes cierren financiera y tributariamente de la mejor manera posible el 2024 y así puedan iniciar el próximo año con balances ordenados que les permitan operar con mayor tranquilidad. Para lograr esto, Diego Plaza, experto contable y tributario de Maxxa, fintech de servicios financieros para pymes, entrega algunas recomendaciones para las empresas que se aprestan a cerrar el año.



1) Planificación contable: un primer paso muy importante es tener un estado de resultado para saber cómo ha ido el año y así establecer una estrategia de cierre. De esta forma, se pueden tomar decisiones cómo, por ejemplo, hacer compras con anticipación para bajar utilidades; transparentar la mayor cantidad de gastos posibles para mantenerlos dentro del cierre contable anual y que no pasen al siguiente; y definir si es realmente necesario facturar algún negocio antes del cierre de diciembre o postergarlo para enero, entre otras.





2) Estrategia de gestión financiera: tiene relación con entender los resultados de la empresa y saber con claridad en qué momento del año se lograron los mejores y peores resultados. “El llamado es a entender los flujos efectivos, cómo se mueve el dinero dentro de la empresa y los motivos de las variaciones, ya que hay muchas pymes que dicen que tienen pérdidas, pero no pueden explicarlas. Por ejemplo, si se compró una camioneta, para efectos tributarios eso queda como un gasto, pero es diferente cuando tu puedes explicar que no lo es, sino que es un activo fijo”, precisa Diego Plaza.





3) Uso de tecnología: el cierre del año es un buen momento para abordar el tema tecnológico y evaluar el uso de softwares de análisis, que permitan a la pyme entender cómo funciona la empresa y poder diferenciar conceptos clave como gastos fijos o variables. “Las pymes tienen a su disposición múltiples herramientas, como softwares que detectan problemas financieros o anulan facturas. Además, en Maxxa contamos con Alertas Tributarias gratuitas que notifican acuses de recibo, rechazos de facturas y observaciones del SII, ayudando a empresas de cualquier tamaño y rubro a mantenerse informadas y evitar inconvenientes administrativos”, afirma el experto tributario.



4) Análisis de cumplimiento tributario y regulatorio: es recomendable que las firmas hagan una radiografía de todos los aspectos que tenían que cumplir durante el año, para tener claridad de posibles multas o de descuentos que pueden enfrentar al momento de las devoluciones de impuestos. “Es vital saber identificar el escenario y los montos que deberían considerarse ante un posible pago de impuestos para la futura Operación Renta 2025. Muchas pymes esperan devoluciones grandes y planifican en base a estas, pero si tienen incumplimientos es probable que el Servicio de Impuestos Internos (SII) los cobre en ese momento”, señala Plaza.