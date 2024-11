Crónica 03-11-2024

Analizan complejidades de movilidad y transporte público en el Maule



• La temática fue abordada por expertos en un seminario organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca y la Cámara Chilena de la Construcción.



El aumento de vehículos y la poca oferta de transporte público es una de las problemáticas que enfrentan las ciudades. Talca y la región del Maule no están ajenas a esta complejidad, es por esto que, expertos en la materia se reunieron para analizar los desafíos y buscar soluciones en la materia.

El seminario se denominó “Ciudades 2024: Movilidad y Transporte al acceso de todos”, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Maule en conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Talca.

“El gran problema que tenemos en Talca, y que es replicable en toda la región y en muchas otras ciudades, es que nos estamos demorando mucho tiempo en movernos. Hemos cometido un error al diseñar ciudades para mover autos y debemos hoy repensar que también debemos mover a las personas”, explicó Patricio Ponce, presidente de la Comisión Ciudad y Territorio CChC Maule.

En tanto, el director de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la UTalca, Miguel Arriagada, recalcó el problema de conectividad de oriente a poniente que existe en la capital maulina. “Los tiempos de traslado son mucho mayores a lo que teníamos hace un hace un par de años atrás. Debemos tomar medidas para poder mejorar el transporte público, y para que los privados no tengan que usar siempre sus vehículos dentro de la ciudad”, detalló.

“Esto no solo se debe abordar de una manera sectorial, no creemos que la solución sea solamente incorporar más buses o poner trabas al uso del vehículo, sino que las medidas deben verse reflejadas en hacer ciudades más amigables y sostenibles”, agregó Ponce.

En esta línea, la decana de la Facultad de Ingeniería de la UTalca, Marcela González, advirtió que el crecimiento de las ciudades y los modelos actuales ya no son sostenibles. “Por eso a nuestra facultad le interesa discutir entre todos nuevos modelos. Desde la academia ofrecemos herramientas técnicas para fomentar ciudades con movilidad que sea accesible para todos, con menos huella de carbono. Además, queremos desarrollar medios de transporte intermodales y pensar las ciudades de forma más amigable para todos los que vivimos en ella”, subrayó.

“Instancias como éstas nos permiten dialogar y pensar nuestras ciudades, para así tener distintas miradas respecto de aquello y poder trabajarlo en conjunto”, expresó la directora del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) Maule, Paula Oliva.