Política 16-05-2023

Analizan en el Congreso medidas por crisis migratoria



Con el fin de conocer en detalle las gestiones y diligencias que ha realizado el Gobierno de Chile ante la crisis migratoria que se vive en la frontera norte del país, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado recibió al Ministro del área, Alberto Van Klaveren y a la Subsecretaria, Gloria de la Fuente.

En la oportunidad, ambos personeros explicaron las gestiones diplomáticas que se han realizado y se están realizando para dar una salida al complejo escenario que viven muchos migrantes, principalmente venezolanos, que no pueden regresar a su país de origen.

Van Klaveren contextualizó el tema, señalando que son cerca de 280 millones de personas las que no viven en sus países de origen y, por tanto son migrantes. Precisó que las consecuencias de esa condición se han podido ver en todo el mundo, con una crisis humanitaria importante en algunos lugares.

Informó que el ingreso por pasos no habilitados durante los primeros meses del año se "redujo en un 56%", lo que se atribuye a la presencia de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas desde fines de febrero.

El canciller explicó que se han realizado diversas gestiones diplomáticas de alto nivel con el gobierno de Venezuela para facilitar la partida de un grupo de migrantes venezolanos y que ya se materializó la salida de un primer vuelo el fin de semana pasado.

Van Klaveren indicó que existen tres situaciones distintas en este tema: están quienes se acogen al plan retorno a mi patria impulsado por Venezuela; Vuelos facilitados por Chile; y la situación de personas expulsadas por el Servicio de Migraciones, en cuyo caso la Cancillería tramita los permisos para vuelos.