Policial 26-07-2024

Analizan escenarios por problemática de Seguridad



El problema de seguridad que estamos enfrentando hoy en día, no es un problema de solución sencilla, y que tampoco puede involucrar a un sólo aspecto de la sociedad, no es del Gobierno.

Así lo plantea Alfonso Kaiser, académico del Master of Engineering Universidad de los Andes: “Esto implica mucho más que eso. Hay medidas que puede tomar este Gobierno que son instantáneas, por ejemplo acuerdos políticos; pero hay medidas estructurales que deben debatirse y acordarse. La primera, es darle más atribuciones a Carabineros y a las policías en general, por ejemplo, el control de identidad. Segundo, darle más atribuciones a las policías, en el ejercicio del uso de la fuerza. Tenemos que llegar a que nuestras policías, puedan aplicar la fuerza, primero, de una manera en que prevengan el delito. No se trata de gatillo fácil, sino de enmarcar la situación que estamos viviendo, dentro de las atribuciones de las policías, y que eso, también sea un incentivo negativo para no producir más actos de violencia por parte de los delincuentes”.

El especialista agregó que “construir las cárceles puede demorar años, mientras tanto ¿qué?.. Lo otro, es que dentro de la certeza jurídica, tenemos que asegurarnos que esa persecución del delito, también vaya a tribunales. Hay que verificar que las policías hagan su trabajo dentro del marco regulatorio, sí, pero esa persecución no puede pasar por hacer bien su trabajo”.